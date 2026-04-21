Российский параатлет рассказал о сложностях плавания в водах Антарктиды

Российскому параатлету Виталию Кочневу стало тяжело после 700 метров плавания в водах Антарктиды, а ближе к концу заплыва он потерял сознание. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Ранее Кочнев стал первым в мире параатлетом, проплывшим 900 метров в водах Антарктиды. Он также установил рекорд по времени нахождения в воде (18 минут 25 секунд).

"Знаете, когда я оказался перед самой водой, я уже был готов. Речь шла о тройном рекорде. Первый рекорд - это первый человек с инвалидностью, проплывший в Антарктиде. Второй рекорд - по времени нахождения в воде, третий - по дальности заплыва. Естественно, речь идет о плавании без средств терморегуляции. Я готовился, эмоционально настраивался. Я знал, что все равно это сделаю. Единственное, были опасения, сомнения, насколько хватит моего организма", - сказал Кочнев.

"У нас были круги по 250 м, и мне надо было четыре круга сделать. Для меня это было хуже, потому что ноги не работают и мне было тяжело разворачиваться. У меня нет возможности это делать как у здорового пловца. Я очень много терял времени на этих разворотах. Если бы по прямой я плыл, то на своей крейсерской скорости, соответственно, я бы больше дистанцию проплыл", - добавил собеседник агентства.

По словам Кочнева, на последнем отрезке он уже ничего не видел.

"Меня начало накрывать после 700 м. Я чувствовал, что уже прямо все замерзло. Понятно, что происходит спазм легких, начинаются такие вещи, как помутнение в глазах, подташнивает. На последнем отрезке я на некоторое время потерял сознание, чего раньше не было со мной. Но я раньше и не плавал на рекорды. Уже все полностью отключилось. Просто темнота, и я уже ничего не чувствую, ничего не вижу, и все", - отметил спортсмен.

Кочнев рассказал, как ему помогали прийти в себя:

"Я помню, итальянец Фредерико меня накрыл и обнял, так я впервые после прихода в сознание почувствовал тепло. Меня занесли в каюту, отвели в душ, обложили горячими полотенцами. Минут через 40 я пришел в себя. Потом я пошел на ужин, и оказалось, что все ждали меня, чтобы аплодировать".

