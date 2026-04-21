Дзюдоист Адамян рассказал об опыте работы в хоккее с Ротенбергом

Дзюдоист Адамян о том, хорош ли Ротенберг как тренер: «Профессионал, который знает, что делает. Создает хорошие условия для команды, от игроков требуется только побеждать»
Чемпион мира и Европы по дзюдо Арман Адамян рассказал об опыте работы в хоккее с Романом Ротенбергом.
– Любопытная строчка из вашей биографии связана с хоккейным клубом СКА, где вы даже тренером поработать успели. Как познакомились с Романом Ротенбергом, который тогда руководил командой?
– Нас познакомил Михаил Рахлин, президент питерской Федерации дзюдо. И вот поступило предложение в межсезонье с хоккеистами поработать.
Мы тогда на Олимпиаду не попали, появилось свободное время. Я согласился. Для меня ведь это тоже плюс – отвлечься от дзюдо, потому что в моей жизни его 24/7. А тут что-то новое. И мне очень понравилось на самом деле.
– За что отвечали?
– За физподготовку.
– Как с Романом Борисовичем общаетесь?
– Хорошо с ним общаемся. Он следит за моей карьерой, всегда меня поздравляет. Вот в Абу-Даби месяца три назад выиграл на этапе «Большого шлема», поздравил.
– Если он сейчас возглавит «Динамо» и позовет помочь, отзоветесь?
– Почему бы и нет? Просто у меня сейчас приоритет – это моя спортивная карьера, дзюдо. А потом уже все остальное.
– Насколько он хорош как тренер? А то пишут о нем разное.
– В мой адрес тоже много всякой грязи писали. Такие люди всегда будут. А я был за кулисами, все видел.
Видел, что человек – профессионал, который знает, что делает. Создает хорошие условия для команды, и от игроков требуется только побеждать, – сказал Арман Адамян.
