Ватерполистки сборной России победили команду Аргентины

Женская сборная России по водному поло одержала победу над командой Аргентины в матче второго дивизиона Кубка мира на Мальте.

Встреча завершилась со счетом 33:11 (8:4, 7:1, 7:4, 11:2) в пользу россиянок.

Российские ватерполистки, выступающие с флагом и гимном страны, провели первый за последние четыре года матч под эгидой World Aquatics после отстранения от международных соревнований в 2022 году. Перед встречей прозвучал гимн Российской Федерации.

13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) объявила о снятии всех ограничений с россиян, спортсмены допущены до международных соревнований с флагом и гимном. Также было восстановлено полноправное членство России и Белоруссии в международной организации.

В среду сборная России сыграет с командой Германии.

Турнир на Мальте продлится до 26 апреля.