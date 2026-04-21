Пловчиха Кузнецова назвала свою главную цель

Российская пловчиха Александра Кузнецова призналась, что все старты волнуют ее лишь в плане подготовки к глобальной цели — Олимпийским играм 2028 года.

Финал Кубка России по плаванию проходит в Санкт‑Петербурге.

— Я не отношу случившееся (отравление на чемпионате мира‑2025 в Сингапуре) к каким‑то неудачным обстоятельствам. Как говорится, если Бог меня поставил на этот путь, значит, знал, что я его пройду. Я и прошла. Начала гораздо лучше понимать, что для меня по‑настоящему важно. Меня, например, не слишком волнует, какое место я займу на чемпионате России в этом году, отберусь ли на чемпионат Европы. Глобальная цель — Олимпийские игры. И я знаю, что там, где надо будет, я выиграю. А все проходящие старты — это лишь уроки, из которых надо постараться извлечь позитивный опыт. Даже если что‑то не получается, это всё равно урок. Я больше не расстраиваюсь, наоборот, ищу плюсы и в этом опыте тоже. Начала так мыслить, и стало намного легче жить, на самом деле, — сказала Кузнецова RT.

Также пловчиха рассказала о психологическом давлении на нее из‑за именитых родителей. Мать Кузнецовой — серебряный призер Игр в Сеуле‑1988 по плаванию Елена Дендеберова, а отец — олимпийский чемпион‑1980 пловец Виктор Кузнецов.

— Лет до 16 мне тоже было очень тяжело в этом плане. Всё вокруг говорили: «Такие знаменитые родители, ты тоже можешь, ты должна, мы в тебя верим…» Эта ответственность, которую по факту накладывали на мои плечи совершенно посторонние люди, страшно давила морально. Хотя, возможно, дело было просто в том, что я воспринимала происходящее слишком близко к сердцу. А потом вдруг как‑то себя отпустила. Поняла, что я никому ничего не должна. И плаваю только ради того, чтобы доказать что‑то самой себе, — заявила Кузнецова.

Финал Кубка России завершится во вторник. Прямые трансляции турнира смотрите на каналах холдинга «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.