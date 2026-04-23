Женская сборная России по водному поло вышла в плей-офф Кубка мира

Женская сборная России по водному поло, первой из наших команд по игровым видам вернувшаяся к выступлениям с флагом и гимном, на турнире второго дивизиона Кубка мира выполнила начальную часть своей спортивной задачи. Наши девушки под началом главного тренера Сергея Маркоча после двух разгромных побед над Аргентиной (33:11) и Германией (26:4) вышли из предварительного этапа в плей-офф.

Как мы и предполагали перед началом соревнований на Мальте, россиянки, несмотря на длительное отсутствие на международной арене, не встретили серьезного сопротивления оппонентов на начальной стадии турнира в D-2. И Аргентина, и Германия - слишком слабые сборные, чтобы по играм с ними делать какие-то далеко идущие выводы о нынешнем состоянии нашей команды. Сегодня вечером пройдет не имеющая значения заключительная игра предварительного раунда против ЮАР, также мирового аутсайдера.

С Аргентиной счет по восьмиминутным периодам такой: 8:4, 7:1, 7:4, 11:2. Лучшим бомбардиром у победительниц стала подвижная нападающая златоустинской "Уралочки" Ольга Лупиногина, ранее известная почитателям отечественного водного поло под фамилиями Белова и Горбунова. Бронзовый призер Олимпиады Рио - 2016, чемпионата мира - 2017, обладательница серебра ЧЕ-2020 забросила рекордные на этом турнире 11 мячей.

Поровну (по 16 минут чистого времени) поделили игровое время голкиперы: страж ворот нижегородского "Буревестника" Диана Хамраева и Анастасия Комарова ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши, Ленинградская область). То же самое произошло и на встрече с Германией.

Результат по четвертям в матче с немками - 7:3, 6:0, 8:1, 5:0. Интересно, что у сборной России голами отличились все 12 полевых игроков. Четырежды это удалось сделать Белле Маркоч. Супруга сына главного тренера в чемпионате Евразийской ватерпольной лиги представляет столичный клуб "СКИФ-Восток".

В стартовых турах по две победы в основное время одержали также команды Китая, Хорватии и Канады, которые "РГ" ранее называла нашими потенциальными соперниками в предстоящем с 24 апреля плей-офф. Так что, по большому счету, на Мальте пока без сюрпризов, и все происходит почти в соответствии с расположением участников в мировом рейтинге.

Пятерка лидеров в этой классификации - Испания, Нидерланды, Греция, Венгрия, США. Эти команды плюс Италия, Япония и хозяйка июльского "Суперфинала восьми" Австралия с 1 по 6 мая в Роттердаме проведут турнир первого дивизиона.

Россиянкам же в плей-офф D-2 нужно выигрывать матчи сегодняшнего четвертьфинала и субботнего полуфинала. Тогда получим путевку на Зеленый континент и в разгар лета сможем реально понять, в каких же кондициях и насколько конкурентоспособна после длительного простоя наша женская сборная.

Кстати, по ходу происходящего на Мальте невольно возник вопрос: каков предел командной результативности в одном матче? Сразу вспоминается чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года в Южной Корее. Тогда венгерки разгромили хозяек с умопомрачительным счетом 64:0. Наши через день обошлись с кореянками не столь жестко - 30:1.