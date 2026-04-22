Испанская штангистка получила тяжелую травму на ЧЕ

Испанская штангистка Нароа Аррасате Ярноз получила тяжелую травму локтя во время выступления на чемпионате Европы в Батуми. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спортсменка повредила левую руку во время третьего подхода в толчке, когда боролась за место в тройке сильнейших в сумме двоеборья. Она практически подняла штангу над головой, но не сумела зафиксировать снаряд, который повел ее в сторону, в результате чего случилась травма.

В разминочном зале на поврежденный левый локоть испанки была наложена шина. Спустя четверть часа в сопровождении медработника команды она, превозмогая боль, вышла на церемонию награждения для получения малой бронзовой награды за упражнение в толчке.