Российский тяжелоатлет выиграл золото ЧЕ и установил рекорд

Российский тяжелоатлет Геворг Серобян завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, который проходит в Батуми.

В весовой категории до 79 кг 23-летний Серобян взял вес в 161 кг в рывке и 180 кг в толчке, набрав в сумме двоеборья 341 кг. Подобный результат привел к рекорду Европы в рывке, Серобян результат представителя Румынии Тибериу Доносе (155 кг).

Второе место занял представитель Албании Брикен Калья (340 кг: 153+187), бронзу завоевал Мартин Погосян (338 кг: 152+186) из Армении.

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике выступают 16 российских спортсменов в нейтральном статусе — восемь мужчин и восемь женщин. Турнир продлится до 26 апреля.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) при соблюдении строгих критериев, включая проверку на отсутствие связи с силовыми структурами и поддержки СВО. С января 2026 года для юниоров (до 23 лет) разрешен допуск с флагом и гимном, тогда как для взрослых действует нейтральный статус.

Ранее Ольга Тё завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы.