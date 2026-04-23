Дочь Семака получила нейтральный статус

Илария Семак, дочь главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, получила нейтральный статус в конном спорте.

© Соцсети

Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС. Нейтральный статус позволяет россиянам выступать на международных турнирах.

Иларии 13 лет, в июле 2025-го она выиграла в Санкт-Петербурге региональные соревнования на призы КСК «Вента-Арена» в своей возрастной категории.

Всего по состоянию на 22 апреля 2026-го международная федерация (FEI) утвердила нейтральный статус 123 представителям российского конного спорта.