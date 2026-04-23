Российский штангист снялся с чемпионата Европы

Двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Артем Окулов снялся с чемпионата Европы, получив травму ноги во время второго подхода в упражнении в толчке. Соревнования проходят в грузинском Батуми.

Спортсмен, который выступает в весовой категории до 88 кг, ушел с помоста хромая в сопровождении медиков. Ему оказывают помощь в разминочном зале.

Окулову 31 год, он выиграл чемпионаты мира 2015 и 2018 годов, в его активе также бронзовые награды мировых первенств 2013 и 2014 годов, серебро чемпионата Европы 2017 года.