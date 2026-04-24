Российский тяжелоатлет рассказал о травме, полученной на ЧЕ

Двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике россиянин Артем Окулов, получивший травму на чемпионате Европы в Батуми, в эфире «Матч ТВ» рассказал, что у него обострилось повреждение до начала турнира.

В четверг Окулов, выступающий в весовой категории до 88 кг, во время второго подхода в толчке получил травму и не смог зафиксировать вес 202 кг. Россиянин не вышел на третью попытку. По итогам выступления 31‑летний штангист набрал в сумме 352 кг (156 кг в рывке и 196 кг в толчке) и занял восьмое место.

— Получилось даже больше, чем могло быть. Была травма до выступления, и она обострилась. Накапливался эффект во время тренировочного процесса, подготовки. Что получилось, то получилось. Оправдываться нет смысла. Необходимо залечить травму и продолжать свой путь. Думаю, что впереди меня ожидает только лучшее. Уверен, что смогу выжать из себя все, что у меня внутри осталось.

— Как самочувствие сейчас?

— Был дискомфорт до выступления, а сейчас я почти прыгаю на одной ноге. Нужно лечиться, — сказал Окулов в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат Европы завершится 26 апреля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

