Российский тяжелоатлет рассказал о травме, полученной на ЧЕ

«Почти прыгаю на одной ноге». Российский тяжелоатлет Окулов — о травме, полученной на чемпионате Европы
Двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике россиянин Артем Окулов, получивший травму на чемпионате Европы в Батуми, в эфире «Матч ТВ» рассказал, что у него обострилось повреждение до начала турнира.
В четверг Окулов, выступающий в весовой категории до 88 кг, во время второго подхода в толчке получил травму и не смог зафиксировать вес 202 кг. Россиянин не вышел на третью попытку. По итогам выступления 31‑летний штангист набрал в сумме 352 кг (156 кг в рывке и 196 кг в толчке) и занял восьмое место.
— Получилось даже больше, чем могло быть. Была травма до выступления, и она обострилась. Накапливался эффект во время тренировочного процесса, подготовки. Что получилось, то получилось. Оправдываться нет смысла. Необходимо залечить травму и продолжать свой путь. Думаю, что впереди меня ожидает только лучшее. Уверен, что смогу выжать из себя все, что у меня внутри осталось.
— Как самочувствие сейчас?
— Был дискомфорт до выступления, а сейчас я почти прыгаю на одной ноге. Нужно лечиться, — сказал Окулов в эфире «Матч ТВ».
Чемпионат Европы завершится 26 апреля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
