Российская тяжелоатлетка завоевала серебро чемпионата Европы

Российская спортсменка Варвара Кузьминова стала серебряным призером в весовой категории до 77 килограммов на чемпионате Европы, который проходит в Батуми.

Кузьминова показала результат 112 килограммов в рывке и 132 килограмма в толчке. Сумма двоеборья составила 244 килограмма. Победительницей стала финка Джанетт Илисоини, набравшая 247 килограммов (113 в рывке и 134 в толчке). Третье место заняла украинка Ирина Домбровская с суммой 243 килограмма (110+133). Еще одна россиянка Анастасия Романова (239 кг: 108 в рывке и 131 в толчке) заняла четвертое место.

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике выступают 16 российских спортсменов в нейтральном статусе — восемь мужчин и восемь женщин. Турнир продлится до 26 апреля.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) при соблюдении строгих критериев, включая проверку на отсутствие связи с силовыми структурами и поддержки СВО. С января 2026 года для юниоров (до 23 лет) разрешен допуск с флагом и гимном, тогда как для взрослых действует нейтральный статус.