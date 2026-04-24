Российские ватерполистки вышли в полуфинал КМ

Женская сборная России по водному поло обыграла команду Бразилии в четвертьфинальном матче Кубка мира во втором дивизионе. Турнир проходит на Мальте.

Встреча завершилась со счетом 22:5 в пользу россиянок. В полуфинале они сыграют с победительницами матча между сборными Канады и Великобритании.

Для женской сборной России Кубок мира является первым международным турниром после отстранения в 2022 году. Российские ватерполистки первыми из национальных команд выступили под флагом страны с момента отстранения. 13 апреля Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.

Турнир на Мальте завершится 26 апреля. Финалисты второго дивизиона получат право сыграть в суперфинале Кубка мира, который пройдет в австралийском Сиднее.

Ранее ТАСС сообщал, что сборная России выиграла все матчи на предварительном этапе.