Женская сборная России по водному поло вышла в финал Кубка мира

Женская сборная России по водному поло обыграла канадок и вышла в финал Кубка мира во втором дивизионе. Турнир проходит на Мальте. Встреча завершилась со счетом 24:6 (5:1, 8:2, 7:1, 4:2).

В решающем матче россиянки встретятся с победителем пары Китай — Хорватия. Финальный матч пройдет в воскресенье в 20:30 по московскому времени. Сборная России уже обеспечила себе участие в суперфинале Кубка мира, который пройдет с 22 по 26 июля в Сиднее.

Россиянки на Кубке мира выступают с флагом и гимном. 13 апреля World Aquatics объявила о снятии всех ограничений с россиян.