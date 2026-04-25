Колумбийский велогонщик умер через несколько дней после падения в гонке

Велогонщик из команды NU Colombia Кристиан Камило Муньос получил травму во время соревнований и через несколько дней умер. Об этом заявили в Колумбийской федерации велоспорта.

Спортсмен во время гонки «Тур дю Жюра» во Франции 18 апреля упал и получил травму колена. Вскоре медики выявили трудно поддающуюся лечению инфекцию, в последние дни состояние 30-летнего гонщика резко ухудшилось.

Как отметили в федерации велоспорта, Муньос скончался «в результате осложнений, возникших после аварии, произошедшей в прошлую субботу».

«Кристиана будут помнить за его преданность, дисциплину и характер как на велосипеде, так и в жизни», - заявили в объединении.

Ранее в Китае итальянский спортсмен Маттиа Дебертолис умер во время Всемирных игр в ходе прохождения дистанции по спортивному ориентированию.