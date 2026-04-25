Глава EWF провел беседу с украинской штангисткой за отказ от фото

Глава EWF провел беседу с украинской штангисткой на чемпионате Европы за отказ от фото

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходил в грузинском Батуми, разразился скандал, связанный с отказом украинской спортсменки от традиционной церемонии фотографирования. Призеры в весовой категории до 77 кг должны были запечатлеться вместе, но бронзовая медалистка Ирина Домбровская демонстративно проигнорировала совместное фото.

Поведение украинской штангистки вызвало немедленную реакцию со стороны руководства Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Президент организации Астрит Хассани лично подошел к Домбровской и представителю украинской делегации после окончания церемонии награждения. В ходе короткой, но жесткой беседы он указал спортсменке на неприемлемость ее поступка, передает ТАСС.

Напомним, что соревнования в Батуми прошли 23 апреля. Ирина Домбровская завоевала бронзу, серебро досталось россиянке Варваре Кузьминовой, а золото — представительнице другой страны. Однако когда настал момент для совместного фотографирования трех призеров, украинка отказалась участвовать, чем нарушила принятый в международном спорте протокол.

Глава EWF подчеркнул, что в европейской тяжелой атлетике спорт находится вне политики, а подобные демарши наносят ущерб имиджу всего вида спорта. Хассани дал понять, что федерация не потерпит политизированных выходок на официальных церемониях, и призвал впредь соблюдать правила, распространяющиеся и на поведение на пьедестале.

Инцидент в Батуми — не первый случай, когда украинские спортсмены отказываются от совместных мероприятий с россиянами. Однако на этот раз реакция руководства EWF оказалась оперативной и принципиальной. Судьбу возможных санкций в отношении Домбровской федерация пока не объявила, но сам факт «внушения» от первого лица организации говорит о том, что случай не оставят без внимания.

