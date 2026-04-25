$75.5388.28

Россиянин Башир Магомедов стал чемпионом Европы по вольной борьбе

Говорит Москваиещё 9

Соревнования проходят в Тиране. В финальной схватке в весовой категории до 65 кг 23-летний спортсмен победил бронзового призёра Олимпиады в Париже и чемпиона Европы Ислама Дудаева из Албании.

© ТАСС

Ещё один российский спортсмен — Муса Мехтиханов — стал обладателем серебряной медали. В финале в весовой категории до 57 кг он уступил Исламу Базарганову из Азербайджана.

Турнир завершится 26 апреля. Россияне выступают под флагом Объединённого мира борьбы.

Говорит Москва: главные новости
Говорит Москва: главные новости