Россиянин Башир Магомедов стал чемпионом Европы по вольной борьбе

Соревнования проходят в Тиране. В финальной схватке в весовой категории до 65 кг 23-летний спортсмен победил бронзового призёра Олимпиады в Париже и чемпиона Европы Ислама Дудаева из Албании.

Ещё один российский спортсмен — Муса Мехтиханов — стал обладателем серебряной медали. В финале в весовой категории до 57 кг он уступил Исламу Базарганову из Азербайджана.

Турнир завершится 26 апреля. Россияне выступают под флагом Объединённого мира борьбы.