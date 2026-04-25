Великая выиграла золото чемпионата России на турнире саблисток

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая заняла первое место в индивидуальном турнире саблисток на чемпионате России. Великая в финале обыграла Анастасию Шорохову – 15:6. Бронзовые медали у Златы Шапошниковой и Яны Егорян.

У мужчин чемпионом России стал Камиль Ибрагимов, обыгравший в финале Кирилла Шаповалова – 15:10. Бронза досталась Дмитрию Насонову и Василию Ширшову.

Турнир проходит в Казани с 22 по 29 апреля.