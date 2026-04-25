Россиянин Ахмед Усманов стал трёхкратным чемпионом Европы

Россиянин Ахмед Усманов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе, проходящем в албанской Тиране.

В финальной схватке в весовой категории до 79 кг Усманов победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова (4:2).

Усманов стал трехкратным чемпионом Европы, ранее он выигрывал на турнирах в 2024 и 2025 годах. Чемпионат Европы завершится в воскресенье. Российские спортсмены выступают в столице Албании под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).

