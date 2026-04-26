Десять российских спортсменов получили нейтральный статус в каноэ

Международная федерация каноэ (International Canoe Federation) предоставила нейтральный статус (AIN) десяти российским гребцам, что открывает им возможность участия в международных соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

В обновлённый список спортсменов, получивших нейтральный статус, вошли Галина Чугунова, Владимир Дубровский, Александр Галухин, Ольга Фомина, Павел Котов, Михаил Лебедев, Олег Пустовой, Виктория Сайед, Владимир Виноградов и Ирина Золочевская.

Таким образом, число российских и белорусских атлетов, допущенных к международным стартам в нейтральном статусе, превысило отметку в 500 человек. Решения о допуске продолжают приниматься индивидуально на основании установленных критериев федерации.