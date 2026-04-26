Бельгийский велогонщик Браль умер на 22‑м году жизни в результате ДТП

Бельгийский велогонщик команды Dovy Keukens‑FCC Cycling Team Милан Браль скончался в субботу в возрасте 21 года после дорожно‑транспортного происшествия, сообщает Nieuwsblad.

Инцидент произошел в Бельгии в субботу, велогонщика сбила машина во время тренировки. Отмечается, что спортсмен получил тяжелые травмы при падении и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, он скончался в субботу вечером.