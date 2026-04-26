Женская сборная России по водному поло выиграла Кубок мира во втором дивизионе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Турнир проходил на Мальте. В финале россиянки обыграли соперниц из Китая со счетом 18:17.

Ранее российская мужская сборная заняла седьмое место во втором дивизионе Кубка мира. В матче за седьмую позицию она должна была встречаться с командой Украины, но та бойкотировала игру.

Ранее стало известно, что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований, проводящихся под ее эгидой, с флагами и гимнами своих стран. Решение приняли после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.