Гимнаста Карцева прооперировали в Москве

Гимнаст Александр Карцев, получивший тяжелую травму во время выступления на Кубке России в Сириусе, сразу был отправлен в Москву, где ему сделали операцию на поврежденной грудине. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов.

Карцев травмировал грудину во время выполнения упражнений на кольцах.

"Мы его сразу отправили в Москву, где ему была сделана операция, длившаяся не один час, - рассказал Алфосов. - Отломившуюся кость врачи прикрепили к грудине титановыми пластинами. Сейчас Карцев находится на лечении в клинике, где пробудет около недели. Рассчитываем, что он вернется к тренировкам во второй половине лета".

По словам главы Федерации спортивной гимнастики Владимирской области Виталия Иванчука, Карцев, выступающий за этот регион на всероссийских стартах, мог повредить грудину еще пару месяцев назад после удара о перекладину во время одной из тренировок после возвращения с этапа Кубка мира в Германии.

"Возможно, тогда случилась трещина в кости, и Саше надо было бы взять небольшую паузу, чтобы все хорошо зажило. Но он очень мужественный спортсмен, который только недавно вернулся в строй после травмы руки, поэтому не стал ничего ждать. А на Кубке России случился, к сожалению, полный перелом", - рассказал ТАСС Иванчук.

Карцев входил в состав российской команды на чемпионат мира, который проходил в октябре 2025 года в Индонезии. Спортсмен тогда получил травму кисти на одной из тренировок за день до начала соревнований, после чего был вынужден сняться с турнира.