Синхронистка Ефимова выиграла техническую программу соло на чемпионате России

Матч ТВ

Ксения Ефимова показала лучший результат в технической программе соло на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге.

Синхронистка Ефимова одержала победу на чемпионате России
© РИА Новости

Ефимова за свое выступление получила 270,6749 балла. Второе место заняла Надежда Демидова (264,4016), тройку лучших замкнула Амалия Белоглазова (263,2334).

Турнир завершится 28 апреля.

Прямые трансляции соревнований по синхронному плаванию смотрите на каналах холдинга «Матч!», а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.

