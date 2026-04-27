Синхронистка Ефимова одержала победу на чемпионате России

Ксения Ефимова показала лучший результат в технической программе соло на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге.

Ефимова за свое выступление получила 270,6749 балла. Второе место заняла Надежда Демидова (264,4016), тройку лучших замкнула Амалия Белоглазова (263,2334).

Турнир завершится 28 апреля.

