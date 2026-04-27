Российский гребец готов пройти курсы по общению с крокодилами

Член сборной России по гребле на байдарках и каноэ Максим Оселедко готов пройти курсы по взаимодействию с крокодилами в преддверии Олимпиады 2032 года. Об этом ТАСС сообщила представитель гребца Анастасия Романова.

Как ранее сообщал ТАСС, власти австралийского штата Квинсленд не рассматривают альтернативных площадок для проведения соревнований по гребле на Олимпийских играх 2032 года, несмотря на продолжающиеся споры вокруг выбранной реки Фицрой, где обитают крокодилы.

"Максим не боится крокодилов и готов со всей ответственностью подойти к подготовке к Олимпийским играм. Он планирует не только тренироваться на дорожках гребного канала в Москве, но и в зоопарке пройти курсы по общению и взаимодействию с крокодилами", - сказала представитель гребца.

Ранее президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил ТАСС, что российские гребцы не боятся крокодилов.