Российская гимнастка выступит в финале клубного чемпионата Италии

$74.6987.59

Мельникова выступит в финале клубного чемпионата Италии

Sports.ruиещё 1

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выступит в финале клубного чемпионата Италии, который пройдет 16 мая в Бергамо.

© Sports.ru

На Кубке России в Сириусе спортсменка стала третьей в многоборье и завоевала серебро в вольных упражнениях.

«После Кубка России я пару дней отдохну, после чего вернусь на базу, где буду готовиться к финалу серии А. Я вообще не жалею о том, что отказалась от выступлений на этапах Кубка мира в начале этого сезона. Я очень рада, что ездила выступать в Италию, это как раз то, что мне нужно сейчас. У меня такой план был, чтобы в начале года не слишком себя давить результатом. Это я оставлю на вторую половину года, а сейчас спокойно тренируюсь и выступаю. У меня есть желание продолжать выступать на клубных соревнованиях за рубежом. Я открыта для предложений», – сказала Мельникова.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости