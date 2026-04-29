Российская гимнастка выступит в финале клубного чемпионата Италии

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выступит в финале клубного чемпионата Италии, который пройдет 16 мая в Бергамо.
На Кубке России в Сириусе спортсменка стала третьей в многоборье и завоевала серебро в вольных упражнениях.
«После Кубка России я пару дней отдохну, после чего вернусь на базу, где буду готовиться к финалу серии А. Я вообще не жалею о том, что отказалась от выступлений на этапах Кубка мира в начале этого сезона. Я очень рада, что ездила выступать в Италию, это как раз то, что мне нужно сейчас. У меня такой план был, чтобы в начале года не слишком себя давить результатом. Это я оставлю на вторую половину года, а сейчас спокойно тренируюсь и выступаю. У меня есть желание продолжать выступать на клубных соревнованиях за рубежом. Я открыта для предложений», – сказала Мельникова.
