Россияне выступят на этапе Кубка мира в Южной Корее по маунтинбайку

Семь российских спортсменов примут участие в этапе Кубка мира по маунтинбайку в южнокорейском Ёнпхёне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации велоспорта России.

Турнир пройдет с 1 по 3 мая.

"В составе российской команды среди "элиты" выступят Евгений Евграфов, Татьяна Сайтарова, Кристина Ильина и Александра Ушакова. В категории "андеры" (до 23 лет) за победу поборются Вадим Гвоздарев, Ярослав Шведов и Егор Титов", - рассказал собеседник агентства.

Все спортсмены выступят в нейтральном статусе.