Шойгу рассчитывает на участие российских триатлонистов в следующей Олимпиаде

Глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу заявила, что рассчитывает на участие российских триатлонистов в следующих Олимпийских и Паралимпийских играх.

© Sports.ru

– Как обстоят дела у наших триатлонистов? В каком они состоянии с точки зрения подготовки к отбору на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе?

– Сезон сформирован, это было понятно еще в прошлом году. Окончательно появилась ясность в начале этого года, когда World Triathlon опубликовал те старты, на которых будет происходить отбор. Безусловно, есть большое количество ожиданий, потому что в прошлом году у нас был замечательный сезон.

Если говорить про Диану Исакову, про Валю Рясову и про нашу новую девочку Яну Ченскую, здесь, на мой взгляд, есть большой потенциал. Чем больше девочки стартуют, тем больше возрастает наша вероятность отбора. Основная задача – это получить пять путевок на Олимпиаду. Это была бы задача-супермаксимум.

Это также увеличит объем опыта в международных соревнованиях, так как мы достаточно долго были сильно ограничены в этом. Все-таки внутри своей страны нет такой жесткой борьбы. Нет такой технической сложности и разнообразия трасс. А нам был бы очень полезен такой опыт. Поэтому мы верим и активно готовимся.

Очевидно, что очень хотелось бы верить в медали. Желаем нашим девчонкам здоровья, хорошего настроения и удачи. А если говорить про мальчиков, меня радует ряд юниоров, которые на данный момент выступают. Здесь хотелось бы увидеть к 2028 году зарождение звезд, которые уж если не готовы претендовать на медали, то готовы войти в 10–20 лучших спортсменов. И представлять нашу страну в том числе в эстафетном формате.

И исторически мы очень рассчитываем на Паралимпиаду. Наши параатлеты являются одними из самых сильных в мире. Здесь есть определенные наработки, и мы также будем отбираться. Понятно, что есть возможность попасть на пьедестал.

– То есть вы ожидаете определенное наше представительство?

– Я 100% ожидаю представительство. Я бы очень хотела избежать серьезных травм. Мне кажется, что это сейчас основная задача. Потому что форма хорошая, и надежды точно не на пустом месте, – сказала Шойгу.