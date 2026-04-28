Сборная России по гандболу сыграет в Китае

Мужская сборная России по гандболу примет участие в международном товарищеском турнире в Китае, который пройдет в мае. Об этом сообщает Федерация гандбола России.

Вылет российской делегации запланирован на 10 мая, возвращение - на 18 мая. В состав команды вошли 16 игроков. Вратари - Денис Заболотин и Дмитрий Холмов; крайние - Павел Аркатов, Дмитрий Ионов, Андрей Волхонский и Иван Ерканов, линейные - Андрей Тюрин, Виктор Фурцев и Роман Царапкин; полусредние - Антон Аксюков, Никита Каменев, Евгений Дземин и Иван Шельменко; разыгрывающие - Александр Аркатов, Игорь Карлов и Савелий Шалабанов. Тренерский штаб возглавляет Лев Воронин, в него также входят Валентин Бузмаков и Алексей Костыгов.

В 2022 году российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В марте 2026 года совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные команды.