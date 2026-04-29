Российская ватерполистка рассказала о победном голе в финале Кубка мира

Установка на последние секунды финального матча Кубка мира по водному поло среди команд второго дивизиона была совершенно иной по сравнению с тем, что получилось. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказала автор победного гола игрок сборной России Дарья Савченко.

Российские ватерполистки в финале победили китаянок со счетом 18:17, победный гол был забит на последних секундах встречи.

"Четыре секунды до конца, тренер берет тайм-аут. Установка была совершенно другая по сравнению с тем, что получилось, - сказала Саченко. - Говорили о том, чтобы отдать пас капитану [Екатерине Прокофьевой]. Но капитана взяли трое. Я смотрю на ворота - вижу, там угол чуть-чуть приоткрыт. Четыре секунды. Ну я и решила чуть подплыть поближе, да и пробить. На шару в каком-то смысле, но особых сомнений не было".

"Россия! Мы вернулись. Ура! Наконец-то мы на международной арене и у всех выиграли", - добавила Савченко.

Для женской сборной России Кубок мира стал первым международным турниром после отстранения в 2022 году. Российские ватерполистки первыми из национальных команд выступили под флагом страны с момента отстранения. 13 апреля Международная федерация плавания сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.