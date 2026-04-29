Россия может создать альтернативную международную федерацию мотоспорта

Федерация мотоциклетного спорта России (ФМСР) рассматривает возможность создания альтернативной международной организации, в этом вопросе российскую сторону поддерживают страны Азии. Об этом журналистам заявил президент ФМСР Александр Джеус.

"Мы ездили в Турцию на переговоры с Международной федерацией мотоциклетного спорта (FIM). Они заволновались, не хотим ли мы создать альтернативную федерацию. Мы пока не делаем этого. Но если так все будет развиваться дальше - почему бы нет. Нас поддерживает Азия", - сказал Джеус.

5 марта 2022 года Международная федерация мотоциклетного спорта приняла решение приостановить выдачу лицензий FIM для членов российской и белорусской федераций мотоциклетного спорта. Россияне и белорусы, ранее занимавшие различные посты в международной федерации, вынуждены были прервать свою работу. В результате российские и белорусские гонщики, команды и официальные лица лишились права принимать участие во всех мероприятиях FIM.