Садулаев высказался о допуске российских борцов с флагом и гимном

Садулаев о допуске борцов с флагом и гимном: «Мне сказали, что в ближайшее время это произойдет»
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев выразил надежду на скорый допуск россиян с флагом и гимном.
Ранее Садулаев в шестой раз выиграл чемпионат Европы.
– Что бы вы сказали себе в 10 лет, если бы была такая возможность?
– Если бы мне тогда кто-то сказал, что я возьму две Олимпиады, шесть чемпионатов мира и шесть чемпионатов Европы, – я бы, наверное, решил, что он сошел с ума. Себе тогдашнему я бы сказал одно: будь хорошим человеком.
– 9 мая нынешнего года вам исполнится 30 лет. Что значит родиться 9 мая?
– До прошлого года 9 мая у нас в семье было сразу три праздника – мой день рождения, дедушки и День Победы. В этот раз будет двойной праздник. Будем отмечать все вместе. Это наш национальный праздник. Очень важный день для всей страны.
– Первую медаль после такого перерыва вы завоевали пока еще без флага России. Есть ли надежда, что на чемпионате мира прозвучит родной гимн?
– Я думаю, да. Я разговаривал с руководством, спрашивал: почему другие виды спорта уже допустили с флагом, а нас пока нет? По молодежи и юношам уже допустили, остались только взрослые. Мне сказали, что в ближайшее время это произойдет. Надеюсь, что на чемпионате мира вся наша сборная уже будет выступать с флагом и гимном, – сказал Садулаев.
