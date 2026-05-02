Российские синхронистки выиграли золото в командной произвольной программе

На третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию, который проходит в Сиане, сборная России одержала уверенную победу в командной произвольной программе.

Российские спортсменки - Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник - набрали 260,0196 балла.

Серебро досталось сборной Китая (243,9575 балла), а бронза - команде Италии (235,7576 балла).

Ранее российские синхронистки уже отметились успешными выступлениями на этом этапе: в произвольной программе дуэтов золото завоевали Кира Черезова и Валентина Герасимова, а серебро - Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. В пятницу Черезова и Герасимова стали вторыми в технической программе дуэтов, а российская команда взяла серебро в технической программе групп.

Этап Кубка мира в Сиане завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом и с гимном РФ. Эти соревнования стали для синхронистов из России первыми после того, как Международная федерация плавания сняла ограничения на их участие.