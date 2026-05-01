Российские синхронистки выиграли серебро Кубка мира в Китае

Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали серебро на третьем этапе Кубка мира, который проходит в китайском Сиане. Это первый старт с 2022 года, где наши спортсмены из водных видов спорта выступают на турнире с флагом и гимном.

В техническом дуэте Черезова и Герасимова показали результат 296,9358 балла. Первое место заняли китаянки Линь Яньцзюнь и Сюй Хуэйянь (308,2983). Тройку призеров замкнули японки Моэ Хига и Томока Сато (286,2075).

Этап Кубка мира в Сиане завершится 3 мая. Россияне выступают в 10 дисциплинах, в некоторых из которых состоятся дебюты юных синхронистов на международной арене. Основная сборная покажет премьеру программы в акробатической группе.