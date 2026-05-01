Экс-капитан сборной РФ по футболу сообщил о намерении устроить 24-часовой забег

Экс-капитан российской футбольной сборной Алексей Смертин сообщил о намерении устроить 24-часовой забег по стадиону в честь своего дня рождения. Юбиляру исполняется 51 год 1 мая, в пятницу.

Напомним, в январе спортсмен стал победителем в своей возрастной группе на экстремальном марафоне «Полюс холода» в Оймяконе, пробежав 50 километров при -41°C за 4 часа 45 минут. Ранее, в 2025 году, он успешно преодолел 252-километровый ультрамарафон в пустыне Сахара.

В своем Telegram-канале Смертин обратился к подписчикам: «Неизвестно, каким я окажусь через 10, 15 или 20 часов. Но в этом и заключается суть — двигаться туда, где через страсть к бегу открываешь себя! Если хотите меня поздравить — совершите сегодня небольшое, но искреннее усилие. И если станет трудно, помните: на стадионе один человек тоже не ищет легких путей. В течение этих суток выходите на свою пробежку — любую по дистанции и в любой точке мира. Главное — делать это с желанием и любовью, а не по принуждению. Пусть это будет наш общий круг и лучшая для меня поддержка!»