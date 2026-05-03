Сборная России стала бронзовым призером на этапе Кубка мира

Российские спортсмены завоевали две бронзовые медали в заключительный день третьего этапа Кубка мира по синхронному плаванию, который проходит в китайском Сиане.

Екатерина Штатнова заняла третье место в сольной произвольной программе с результатом 279,5714 балла. Победу одержала немка Клара Блайер (282,8000), второй стала белоруска Василина Хондошко (282,6151). Другая россиянка Валерия Плеханова стала четвертой (242,0789).

В произвольной программе микст-дуэтов Владимир Першин и Арина Тумкина (196,2750 балла) финишировали третьими. Золото выиграли китайцы Цао Исинь и Ши Хаоюэ (224,8041), серебро - британцы Изабель Торп и Ранджуо Томблин (222,5926).

Российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с национальным флагом и гимном. Этап Кубка мира в Сиане стал первым международным стартом для российских спортсменок в нынешнем сезоне. Все ограничения для представителей России и Белоруссии были сняты 13 апреля.