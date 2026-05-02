Пролив Босфор закрыли для судоходства

Турция закрыла для транзитного судоходства Босфорский пролив в связи с проведением парусной регаты.

Об этом сообщило издание BiGün.

«Босфор был закрыт для транзитного судоходства из-за парусных гонок «Helly Hansen – Sport Works Bosphorus Race»», — уточняется в публикации.

Судам нельзя пройти через пролив начиная с 08:40 до 18:40 часов по московскому времени.

Как отмечает издание, гонки организованы при участии Университета Бахчешехир в рамках программы мероприятий Федерации парусного спорта Турции на 2026 год.

В начале апреля Босфор уже перекрывали для судоходства. Тогда причиной приостановки движения судов в обоих направлениях стала неисправность двигателя у судна Trackhound, двигавшегося под флагом Барбадоса.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от паромного причала Чубуклу.

Ограничения на проход судов действуют и в Ормузском проливе. Верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом и обеспечивать безопасность без американского присутствия.