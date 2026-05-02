Чемпион Европы Гребнев назвал фаворита чемпионата России по настольному теннису

Чемпион Европы по настольному теннису Максим Гребнев в разговоре с «Матч ТВ» назвал Владимира Сидоренко фаворитом чемпионата России 2026 года в одиночном разряде.

Гребнев со Львом Кацманом стали вторыми в мужском парном разряде на чемпионате России. Победу одержали Кирилл Скачков и Владимир Сидоренко.

— Завтра одиночный разряд. На ваш взгляд, это будет самый главный полуфинал на этом чемпионате?

— На этом чемпионате, конечно, да. Сейчас финал очень обидно проиграли. Завтра будет еще сложнее. Очень много сил, как я считаю, потратил сегодня. Три матча сыграл, личку и пару. Буду просто высыпаться и готовиться к завтрашнему дню. Наверное, самый главный матч — завтрашний полуфинал, если выиграю, то самый главным будет финал, понятное дело.

— Вы действующий чемпион. Чувствуете себя фаворитом?

— Сложно сказать. Я по ходу турнира набрал неплохую форму. Но считаю все равно, что Владимир Сидоренко фаворит. И дальше уже просто буду пытаться выиграть. Сначала полуфинал, играю со своим одноклубником Денисом Ивониным. А потом, если повезет и выиграю, то сыграю финал. Скорее всего, против Вовы, но Дима Виноградов тоже неплохо играет сейчас. Но я бы назвал Вову фаворитом, а не себя, — сказал Гребнев «Матч ТВ».

Турнир завершится в воскресенье.