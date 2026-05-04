Подсчитано, сколько медалей российские бодибилдеры завоевали на ЧЕ

Российские спортсмены заняли второе общекомандное место по итогам чемпионата Европы по бодибилдингу и фитнесу, который проходил в Испании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России (ФББР).

Соревнования проходили в Санта-Сусанне с 1 по 3 мая. За три дня соревнований россияне завоевали 15 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград.

Четырехкратной чемпионкой Европы 2026 года стала Екатерина Морозова. С золотыми медалями вернутся на родину также Мария Куранова, Наталья Бешлиу, Анастасия Плисс, Екатерина Богданова, Валентина Яковлева, Мария Костюченко, Дарья Шаповалова, Мария Макарова (2 награды высшего достоинства), Мария Шуктомова и Алина Щеглова.

Серебряными призерами ЧЕ стали Анастасия Григорьева, Мария Куранова, Снежана Устианцева, Алена Августинович и Алина Щеглова, бронзу завоевали Варвара Малковская, Мария Уколова (дважды), Екатерина Беличенко, Марина Шуктомова, Наталья Мельникова и Владимир Бурмаков.

"Хочу поздравить всех спортсменов и поклонников бодибилдинга и фитнеса с успешным выступлением сборной России на чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу, - сказал ТАСС президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский. - Не все спортсмены смогли добраться из-за проблем с визами, но сборная России и в усеченном составе в количестве 31 человека смогла завоевать 15 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей, а также занять второе командное место. Вдвойне приятно, что сборная России выступала с национальной символикой. Это невероятный результат с учетом всех ограничений".

Главным стартом для российских бодибилдеров станет чемпионат мира, который пройдет с 30 сентября по 5 октября в Аджмане (ОАЭ).