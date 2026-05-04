Российские паралимпийцы завоевали восемь медалей во Франции

Российские паралимпийцы завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали на этапе Мировой серии по плаванию в Париже.

Победы одержали Дарья Лукьяненко (100 м брассом; класс S11) и Виталий Цыбрюк (50 м вольным стилем; S13).

Серебряными призерами стали Владимир Сотников (100 м баттерфляем; S13), Зоя Щурова (50 м брассом, 150 м комплексным плаванием; S3) и Тимофей Гук (100 м брассом; S12). Бронзу завоевали Дарья Майбородина (50 м вольным стилем; S9) и Цыбрюк (100 м баттерфляем; S13).

Следующий этап Мировой серии пройдет 7–9 мая в Берлине.