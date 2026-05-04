$74.888.64

Тренер Никитина: «Володя мечтает об участии в Олимпиаде. Вопрос, дадут ли ему на ней выступить»

Sports.ruиещё 1

Николай Суворов, тренер рекордсмена России в марафоне Владимира Никитина, рассказал, что ученик мечтает принять участие в Олимпийских играх.

Тренер бегуна Никитина рассказал о его мечте
© Sports.ru
«Конечно, как и любой другой спортсмен, Володя мечтает об участии в Олимпиаде. Вопрос в другом, дадут ли ему на ней выступить, допустят ли вообще до международных стартов», – сказал Суворов.

Никитину 33 года. Накануне он выиграл Казанский марафон, установив новый рекорд страны (2:08.09).

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости