Тренер бегуна Никитина рассказал о его мечте

Тренер Никитина: «Володя мечтает об участии в Олимпиаде. Вопрос, дадут ли ему на ней выступить»
Николай Суворов, тренер рекордсмена России в марафоне Владимира Никитина, рассказал, что ученик мечтает принять участие в Олимпийских играх.
«Конечно, как и любой другой спортсмен, Володя мечтает об участии в Олимпиаде. Вопрос в другом, дадут ли ему на ней выступить, допустят ли вообще до международных стартов», – сказал Суворов.
Никитину 33 года. Накануне он выиграл Казанский марафон, установив новый рекорд страны (2:08.09).
Дзюба о лучшем нападающем РПЛ: «В чем-то я до сих пор лучший: в единоборствах, в сохранении мячей. Но для меня лучший Даку»
Часть игроков «МЮ», включая Бруну, Магуайра и Кунью, хочет видеть Кэррика тренером в следующем сезоне. Руководство планирует переговоры с несколькими кандидатами
Тренер Никитина: «Володя мечтает об участии в Олимпиаде. Вопрос, дадут ли ему на ней выступить»
Дзюба о лучшем нападающем РПЛ: «В чем-то я до сих пор лучший: в единоборствах, в сохранении мячей. Но для меня лучший Даку»
Часть игроков «МЮ», включая Бруну, Магуайра и Кунью, хочет видеть Кэррика тренером в следующем сезоне. Руководство планирует переговоры с несколькими кандидатами
Тренер Никитина: «Володя мечтает об участии в Олимпиаде. Вопрос, дадут ли ему на ней выступить»