Российская синхронистка рассказала о выступлении на Кубке мира

Российская синхронистка Майя Дорошко в эфире «Матч ТВ» сказала, что считает абсолютно успешным выступление сборной России на этапе Кубка мира в Китае.

В понедельник российская команда прилетела в Москву после выступления на этапе Кубка мира в Китае. Российские синхронисты завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые награды и заняли второе место в общекомандном медальном зачете.

— Это было очень страшно. Страшно, что вдруг у нас не всё получится, и именно под флагом будет не такое хорошее выступление. Но благо все девочки собрались, всё прошло хорошо. Уже стоя на пьедестале в Париже, на первом месте, когда мы выиграли произвольную программу, я уже думала о том, что как же хочется услышать наш гимн. Поэтому тут на пьедестале, конечно, были приятные эмоции. Я видела, что некоторые из девочек прослезились. Абсолютный успех, потому что правила поменялись. Мы долго отсутствовали, нас не было на международной арене. Плюс у нас не было флага, то есть нет своих судей, прошу заметить. И мы набираем заново себе очки, заново взбираемся на эту вершину, к золоту. И мне кажется, что у нас и у тренерского состава это очень хорошо получается, — сказала Дорошко в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Российские синхронисты впервые с 2022 года выступили на турнирах под эгидой World Aquatics с флагом и гимном.