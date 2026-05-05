Тренер рассказала о реакции иностранных спортсменов на возвращение россиянок

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала «Матч ТВ», что не сталкивалась с открытым негативом со стороны членов иностранных делегаций на этапе Кубка мира в Китае.

В понедельник сборная России прилетела в Москву после выступления на этапе Кубка мира в Китае. Российские синхронисты завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые награды и заняли второе место в общекомандном медальном зачете.

— Как вас встречали делегации других стран? Все ли были рады возвращению? Или кто‑то искоса смотрел и какие‑то подлости имели место?

— У нас достаточно позитивный и добрый вид спорта. У нас нет злопыхателей, по крайней мере, никто ничего плохого специально не делает. Все друг другу улыбаются, насколько это искренне, не знаю. Но, по крайней мере, все поздравляют, все обнимаются. Ничего негативного сказать точно не могу, — сказала Ромашина корреспонденту «Матч ТВ».

Российские синхронисты впервые с 2022 года выступили на турнирах под эгидой World Aquatics с флагом и гимном.