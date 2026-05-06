Все российские стрелки получили визы для участия в чемпионате Европы

В Стрелковом союзе России сообщили, что все спортсмены получили визы для участия в чемпионате Европы в Хорватии
Все российские спортсмены получили визы, необходимые для того, чтобы принять участие в чемпионате Европы по пулевой стрельбе в Хорватии, сообщила «Матч ТВ» президент Стрелкового союза России Анна Лещикова.
Чемпионат Европы по пулевой стрельбе c 25 и 50 м пройдет с 6 по 18 мая в Осиеке.
— Все получили визы. Все в порядке, спортсмены участвуют в соревнованиях, — сказала Лещикова «Матч ТВ».
«Отставка Челестини — скорее минус для «Спартака». На фоне смены тренера можно выиграть два‑три матча» — Прудников
В Стрелковом союзе России сообщили, что все спортсмены получили визы для участия в чемпионате Европы в Хорватии
Дьяков — о дерби в Кубке России: «Спартак» выглядит фаворитом, но армейцев встряхнет отставка Челестини»
«Отставка Челестини — скорее минус для «Спартака». На фоне смены тренера можно выиграть два‑три матча» — Прудников
В Стрелковом союзе России сообщили, что все спортсмены получили визы для участия в чемпионате Европы в Хорватии
Дьяков — о дерби в Кубке России: «Спартак» выглядит фаворитом, но армейцев встряхнет отставка Челестини»