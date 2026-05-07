Игрок в настольный теннис рассказал о давлении на российских турнирах

Игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко чувствует давление на российских турнирах из-за успехов на международной арене и статуса первой ракетки страны. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее Сидоренко стал чемпионом России в одиночном и парном разрядах.

"Конечно, давление есть. Я играю, чувствую, что игроки показывают очень хороший теннис в матчах против меня, - сказал Сидоренко. - У меня на чемпионате не было проходных матчей. На каждый матч я выходил, очень сильно настраиваясь, и в каждой встрече мне было очень тяжело".

Сидоренко 24 года, он является 35-й ракеткой мира. В 2025 году он стал победителем Всемирной универсиады, а также выиграл турнир в Турции. В составе клуба "Энбон" он стал серебряным призером чемпионата Франции.