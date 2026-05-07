Белорусского призера ОИ-2024 уличили в употреблении допинга

Допинг-проба бронзового призера Олимпийских игр 2024 года белорусского тяжелоатлета Евгения Тихонцова дала положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В заявлении говорится, что ITA уведомила спортсмена о положительном результате пробы, в организаме штангиста обнаржуили наличие запрещенного гормона роста. Отмечается, что спортсмен имеет право запросить анализ пробы Б.

Тихонцову 27 лет, на Играх 2024 года в Париже он выиграл бронзу в весовой категории до 102 кг. Спортсмен является чемпионом мира 2019 года и трехкратным чемпионом Европы (2019, 2024, 2025).