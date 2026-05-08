Российский дзюдоист завоевал серебро на турнире Большого шлема в Астане

Российский дзюдоист Сайгид Керимов завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема. Соревнования проходят в Астане.

В финальной схватке в весовой категории до 66 кг Керимов уступил представителю Узбекистана Абдурахиму Нутфуллаеву.

Ранее бронзовые медали завоевали россияне Кристина Дудина (весовая категория до 48 кг), Лилия Нугаева (до 52 кг) и Рамазан Абдулаев (до 66 кг)

Турнир в Астане проходит с 8 по 10 мая. Российские спортсмены выступают под флагом страны, в честь их побед звучит национальный гимн.