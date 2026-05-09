Российский каноист выиграл этап Кубка мира в Венгрии

Российский каноист Сергей Свинарев выиграл золото на дистанции 200 метров на этапе Кубка мира в Венгрии.

Россиянин преодолел дистанцию за 38,05 секунды. Вторым стал Артур Гулиев из Узбекистана (38,17 секунды). Замкнул тройку лучших испанец Пабло Грана (38,30)

Этап Кубка мира в Венгрии является одним из ключевых в рамках недавно введенной системы олимпийской квалификации в гребле на байдарках и каноэ на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.