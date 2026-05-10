Возглавляющий сборную РФ по конному спорту Белецкий получил нейтральный статус

Владимир Белецкий, возглавляющий российскую сборную по конному спорту, получил нейтральный статус. Данный факт подтверждается документами, имеющимися у ТАСС.

Белецкий, которому 54 года, был признан нейтральным в трех категориях: как тренер, как спортсмен и как представитель персонала.

По информации на 10 мая, Международная федерация конного спорта (FEI) предоставила нейтральный статус 149 представителям из России.

Решение о корректировке мер, введенных в отношении российских участников 2 марта 2022 года, было принято бюро FEI 18 ноября 2023 года в Мехико. На заседании, прошедшем в рамках генеральной ассамблеи, штаб-квартире организации поручили разработать критерии и декларацию. Эти документы позволят отдельным российским спортсменам, лошадям и официальным лицам вернуться к соревнованиям под нейтральным флагом.