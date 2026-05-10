Российские дзюдоисты выиграли медальный зачет турнира Большого шлема

Российские дзюдоисты заняли первое место в общем медальном зачете турнира Большого шлема в Астане.

Всего российские спортсмены завоевали восемь наград: три золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

Золотые медали выиграли Данил Лаврентьев в весовая категория до 73 кг, Инал Тасоев (свыше 100 кг) и Элис Старцева (78 кг).

Второе место в медальном зачете заняла сборная Франции (3 золота, 1 серебро, 1 бронза). Третьими стали хозяева турнира — команда Казахстана (2 золота, 2 серебра, 4 бронзы).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.