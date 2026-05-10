Губерниев высказался о результатах каноистов на Кубке мира

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал феноменальным результат российских каноистов Захара Петрова и Ивана Штыля на этапе Кубка мира в Венгрии.

В воскресенье Петров и Штыль заняли первое место в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Сегеде. В субботу каноисты Сергей Свинарев и Захар Петров победили на дистанциях 200 и 1000 метров соответственно, мужская команда России стала лучшей на дистанции 500 метров.

— Просто феноменальная степень готовности российских мастеров малого весла в Венгрии! Этап Кубка мира для наших спортсменов складывается просто блестяще. Россыпь медалей накануне, в День Победы. И вот Штыль и Петров, однозначно сильнейшие каноисты, берут еще одно золото.

Иван Штыль — один из самых титулованных ветеранов, хотя так и не поворачивается язык его называть, но титулованный спортсмен, олимпийский призер, многократный чемпион мира. А Петров? Вспомните треволнения по поводу его олимпийских заездов в Париже: он был дважды четвертым, а теперь пятикратный чемпион мира. Они объединились в двойку и не оставили никому шансов на дистанции.

Это действительно удивительная степень готовности российских байдарочников и каноистов. Венгрия — это просто мать для очень многих гребцов, это сильнейшая команда в байдарках и каноэ в мире. И вот там, в сердце мировой гребли, одержать еще одну победу и так стартовать на этапах Кубка мира способна только наша блестящая команда.

Каноист, не теряй плеча,

Каноист, не греби сгоряча,

Лодочку свои веди тактично, умело, технично.

Когда в каноэ ты, то жизнь горяча!

Каноист, не теряй плеча! — сказал Губерниев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Россияне выступали в Сегеде в нейтральном статусе.